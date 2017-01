Ar puro e carro seguro são luxos de rico

A vida ensinou-me a ser cauteloso em matéria de certezas, sobretudo quando apregoadas pelos que, inchados da própria competência, não hesitam em afirmar como se endireita a política e se governa um país.



Aliás, acerca de políticos, apenas dois continuam a merecer o meu respeito: o presidente Truman, que tinha na secretária uma placa com a frase: "The buck stops here" (A responsabilidade é minha); e Pierre Mendès-France, "uma referência e símbolo de uma concepção exigente da política".

Temos agora o presidente Trump, que assanha atrizes, costureiros, activistas e bem- -pensantes, ao mesmo tempo que uma massa de "seres desprezíveis" espera vê-lo endireitar o que outros deixaram torto.

No que me respeita, o personagem não desperta simpatia, mas devo conceder que o modo directo e a sua rudeza fazem um interessante contraste com a banalidade das afirmações dos políticos em geral, sejam eles estadistas, bonzos da EU, ou os moços de recados que chefiam ministérios.