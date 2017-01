Ter capacidade de autocrítica é essencial para conseguirmos melhorar a nossa performance.Não posso deixar de ter a mesma opinião em relação ao meu clube. Mas desta premissa não pode resultar o branqueamento do que se passa na arbitragem. A paixão envolve o futebol. Assumem-se por vezes decisões incorretas, originadas pelo impulso clubista. Grave se acontece com árbitros. Quero árbitros juízes, não árbitros adeptos. E eles existem.Em prol da tão apregoada transparência, temos de conhecer as percentagens por clube dos 24 árbitros e dos árbitros assistentes. E quem afirma que não é adepto dos três grandes.O que se passou na época passada no Feirense-Sporting B foi inacreditável. Medidas drásticas face ao que sucedeu? Nenhuma.