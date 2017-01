Árbitros agora até chocam com portistas

Longe vai o tempo em que alguns árbitros – José Pratas, por exemplo, como chegou a recordar Luís Filipe Vieira, ou, lembro eu, António Rola, fiel servidor do Benfica – fugiam a sete pés dos jogadores do FC Porto. Era a fruta da época.Agora, ironicamente, até chocam com os futebolistas azuis-e-brancos. Hoje, até lhes pisam os calos, como sucedeu, em Moreira de Cónegos, com Danilo, que não teve direito a um pedido de desculpa, mas, sim, ao ‘vermelho’, de certeza por não dizer ao juiz Luís Godinho para ir a Fátima a pé.Os portistas, importa sublinhar, colocaram-se a jeito, à semelhança do Sporting em Setúbal. Os dragões, com obrigação de acertar nas balizas contrárias, não são um FC Porto… à FC Porto, por muito que custe a um Nuno Espírito Santo de discurso redondo e – quando faz a promessa do "contra tudo e contra todos" – estafado.Mas, com franqueza, têm sido pornograficamente prejudicados pelas arbitragens, como aconteceu terça-feira. Só falta, agora, darem ao juiz de Évora uma nota idêntica à atribuída a Jorge Sousa no último dérbi. Não estranharia, confesso, porque já não há decoro.A arbitragem bateu mesmo no fundo, não tanto por culpa dos pixotes nomeados para jogos decisivos, mas, sim, de quem os fez internacionais por decreto e não por mérito. Assim, não admira que, no futebol do país campeão europeu, o que ontem era mentira, hoje mentira é.