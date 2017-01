Ardente Fanny

Manter recordações muito nítidas do encontro com uma mulher num quarto de hotel é menos natural quando aquilo que se passou nessa tarde, há quase três anos, foi uma entrevista. E sempre com duas outras pessoas presentes.Sentada num cadeirão, com a pose sedutora que a acompanha desde que François Truffaut, pai da sua filha, a apresentou ao cinema como ‘A Mulher do Lado’, Fanny Ardant, então com 65 anos, falou com incontida paixão de ‘Cadências Obstinadas’, o segundo filme que realizava, também rodado em Portugal e também produzido por Paulo Branco.Constantemente a acompanhar as palavras com movimentos das mãos, como se fosse a mais latina das italianas ou portuguesas, mas capaz de ser mais francesa do que o busto da República ao afirmar que um amor que dure a vida inteira é uma obra tão grandiosa quanto a catedral de Notre-Dame, claramente não nasceu para ser esquecida.Ardente no amor à sua arte, Fanny Ardant tem visto o cinema retribuir. E ainda bem que assim é.