Arranque da temporada tauromáquica 2017

Numa tarde muito amena e soalheira, realizou-se no dia 1 de Fevereiro o habitual Festival Tauromáquico, em Mourão, através do qual se convencionou como a abertura da Temporada.



Com uma casa bem composta - faltou gente por causa da anunciada intempérie - assistiu-se a um agradável espectáculo a cargo de jovens. Iniciou a lide a cavalo Francisco Núncio, que esteve um pouco precipitado nos primeiros ferros e acabou por ter cumprido fechando a lide com um ferro em sorte de violino.



Seguiu-se Francisco Correia Lopes, que tem mostrado bastantes progressos. Sereno, tem sentido de lide e deixou a ferragem bem colocada.



O terceiro cavaleiro foi António Ribeiro Telles Jr que fez a sua apresentação. O jovem não acusou a estreia e confirmou o aforismo popular "quem sai aos seus...". Muito bem montado soube tirar partido da qualidade das montadas.









No toureio a pé Joaquim Ribeiro "Cuqui", que sofreu uma tremenda e perigosa voltareta ao lancear de capote. Regressando à arena, iniciou a faena de muleta e executou alguns passes muito aplaudidos.



Seguiu-se Diogo Peseiro que se mostrou muito "placeado" e desenvolveu uma faena interessante através de lances e passes vistosos. Bandarilhou com à vontade e foi muito aplaudido.



Fechou o festival o espanhol Manuel Perera e o jovem mostrou muita habilidade e um forte empenho em distinguir-se. Tem futuro nas arenas.



As reses pertenciam à ganadaria Calejo Pires. Deram jogo, mas quanto à apresentação, sobretudo para a lide a pé, exigia-se outras córneas ! Sem problemas dirigiu o espectáculo Agostinho Borges que autorizou o alisamento da arena que estava a tornar-se escorregadia. As pegas estiveram a cargo do grupo de forcados da Póvoa de S. Miguel que cumpriu.