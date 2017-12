Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arrogância na Justiça

Quem multa os magistrados que comentem irregularidades?

Por Fernando Jorge | 19.12.17

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu suspender um juiz que discordava do atual modelo organizacional e tecnológico de funcionamento do sistema de justiça e condenava os funcionários que solicitassem esclarecimentos sobre as suas orientações processuais.



Ou seja: o juiz decide que não deve cumprir a lei; o CSM considera que os juízes têm de cumprir a lei; os funcionários pedem esclarecimentos; o juiz condena os funcionários!!



Bem, isto até seria cómico, se não fosse grave. Este sindicato, ao tomar conhecimento da situação, agiu de imediato no apoio aos colegas. Estas atitudes não contribuem para a desejável relação de respeito, consideração e cordialidade, que devem pautar as relações entre os agentes.



A arrogância, prepotência e intolerância, que infelizmente se vem acentuando em diversos profissionais da justiça, é um dos fatores que contribui para a sua descredibilização. Independentemente da razão estar do lado do juiz ou do CSM, é inaceitável que façam dos oficiais de justiça os culpados e vítimas.



E quem multa os magistrados que comentem irregularidades processuais? E saberá o senhor juiz que as condenações que aplicou aos funcionários representam mais de 10% do seu vencimento?