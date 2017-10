Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arroz malandro

O Dr. Rio faz muito bem em não assustar os selvagens.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Rui Rio lá apresentou a sua candidatura e prometeu trazer o PSD para o centro, salvando-o das águas infectas da ‘direita’. Aplausos.



Vale a pena lembrar que o Portugal de 2017 já não é o Portugal de Sá Carneiro? E que as prioridades, hoje, deviam ser outras? Não vale. O arco político, entre nós, vai da extrema-esquerda ao centro. O resto é suicídio.



Um exemplo? O Parlamento aprovou, por unanimidade, uma recomendação do PCP para que o arroz carolino tenha campanhas de valorização, em detrimento do arroz asiático.



Não sei se, em próximas ocasiões, haverá também a aprovação – por unanimidade, sempre! – de planos quinquenais para a economia nacional.



Tudo é possível: quando o nosso Parlamento, da esquerda ao centro, entende que é função do Estado interferir na escolha livre dos consumidores, só um louco fala em ‘direita’ entre a tribo.



