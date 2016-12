As artes da arte

Em rapaz atordoava-se-me a cabeça com o Dadaísmo, na meia-idade descobri as instalações e as performances, mas continuo indeciso se aquilo é para pasmar ou rir. De bom grado esquecerei Christo, o búlgaro que embrulha em simultâneo os edifícios e os pategos. Esqueço também o condenado à morte que queria ser utilizado como obra de arte depois da execução, e que um Marco Evaristti, escultor, se dispunha a exibir o cadáver ao volante de um Ferrari. Com o nobre intuito de nos ajudar a "reconhecer e ultrapassar as fronteiras da consciência social."Num bailado do coreógrafo Michel Schweizer, não há bailarinos, "que esses só correm e saltitam," mas figuras pitorescas trazidas da rua, mexendo-se ao acaso e debitando textos enigmáticos. Em permanência no palco, cinco cães pastores "criam na assistência um irrevogável sentimento de alerta".O conjunto intenta ligar os temas mais diversos, entre outros "a sociedade de consumo, a natureza, os mecanismos do mercado, as ideias feitas e a posição do indivíduo no processo colectivo".Costuma dizer-se que é preciso de tudo para fazer um mundo. Com certeza é, mas se calhar há mundos demais.