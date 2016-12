As bolhas servem para todos os dias

A partir de uma feliz ideia da direção da Comissão Vitivinícola da Bairrada criou-se um tipo de espumante branco e rosado feito com a casta nobre na região. Resultado, temos vinhos de diferentes produtores que funcionam muito bem à mesa. Na passagem de ano ou noutro qualquer dia do ano. Até porque custam o mesmo que um vinho DOC corrente.

Estamos na véspera do dia em que o consumo de espumante atinge o pico. Isso em si é normal em Portugal e no resto do mundo (falemos de Champanhe ou de outros sparklling wine), mas o que já não devia ser normal é o consumo quase exclusivo de espumantes ou Champanhe na noite de passagem de ano, no aniversário dos amigos ou num outro qualquer dia festivo.Sim, as famosas bolhas ajudam a dar o caráter festivo da bebida, mas não devíamos esquecer que um espumante é, antes do mais, um vinho. Um vinho como outro qualquer, só que, por via da segunda fermentação que ocorre em garrafa fechada, desenvolve as bolhinhas mágicas. Isso significa que um espumante não serve apenas para fazer ruído na altura da rolha saltar ou para fazer brindes (coisa que, aliás, não se recomenda). Serve como aperitivo e companhia de refeições.Há espumantes que têm perfil perfeito para começarem um convívio à mesa com uns canapés, e espumantes que, pela sua natureza (com pouco ou nenhum açúcar residual), ou pelas castas que nele entram, estão adequados a peixes, mariscos ou carnes.E o que é curioso é que, em Portugal, temos soluções variadas e de muito boa qualidade. Da região dos Verdes ao Alentejo. Claro está que produtos com as marcas Vértice, Murganheira ou Terras do Demo dão-nos, pelo seu historial e diversidade, garantia de qualidade. Assim como a nova categoria de espumantes Baga Bairrada.