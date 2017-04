As cartas que nunca te escrevi

Oque leva o vice-presidente de Angola a escrever pessoalmente à Procuradora-Geral da República (PGR), Joana Marques Vidal? O que diz uma carta datada de 14 de março e entregue em Portugal por enviado especial? Diz que nunca chegou nenhuma carta rogatória a Angola para que Manuel Vicente respondesse às dúvidas do Ministério Público. Mas diz mais: diz que nunca aquele responsável angolano se recusou a vir a Portugal, e que da última vez que pediu aos procuradores para agendarem uma reunião ficou 10 meses sem resposta.Será isto verdade? Sabendo da existência da carta, a PGR fez na sexta-feira um esclarecimento em relação à Operação Fizz (que acusa Manuel Vicente de ter pago ao procurador Orlando Figueira 780 mil euros para arquivar processos em que o ‘vice’ de Angola era investigado). Nesse esclarecimento, a PGR diz que foi elaborada uma carta rogatória para enviar para Angola. Mas o que foi efetivamente enviado foi um "ofício" a perguntar se, face às imunidades de que gozava Manuel Vicente, valeria a pena enviar a missiva. Face às respostas da PGR angolana, e por economia de tempo, a PGR portuguesa devolveu a carta rogatória ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que optou por acusar diretamente o vice-presidente de Angola.A carta que Joana Marques Vidal recebeu no dia 17 de março exige que a procuradora "reponha a verdade" e reitera a disponibilidade do ‘vice’ de Angola de ser ouvido no inquérito. Vamos então ouvir o que o acusado tem para dizer?Quem foi assistir ao jogo do Benfica com o FC Porto no Estádio da Luz no passado sábado, dia 1 de abril, e olhasse para o camarote presidencial via ao lado de Luís Filipe Vieira uma série de individualidades notáveis; a começar pelo primeiro-ministro, António Costa, passando pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, até ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e o comentador da SIC e ex-presidente do Partido Social Democrata (PSD) Luís Marques Mendes. Marcou ainda presença no camarote o ex-presidente da Câmara de Sintra Fernando Seara.