As coisas não estão assim tão mal

E o mundo está melhor, acrescentam Bill e Melinda Gates, praticamente com base em qualquer tipo de critério.

Pode parecer estranho, mas o mundo está menos violento do que alguma vez esteve. O número de vítimas mortais de conflitos armados desceu em mais de metade face aos números dos anos 80 do século XX. Uma coisa é o que vemos e ouvimos na Internet, nos media sociais, na televisão. Histórias a cada momento mostrando ou sugerindo violência física ou psicológica. Outra coisa são os factos, defende Steven Pinker, da Universidade de Harvard, que diz que o mundo comparado com há 50, 500 ou 5000 anos é hoje um local mais seguro. Pinker, na obra ‘Os Anjos Bons da Nossa Natureza’, refere que a violência, o crime e a guerra têm estado em contínuo declínio nos últimos milhares de anos. As razões são várias. Entre elas estão a criação da imprensa, a disseminação dos livros e o crescimento dos media. Mais informação e mais comunicação têm ajudado a combater preconceitos e a espalhar ideias humanistas. Mais informação sobre os modos de vida dos diferentes de nós tem contribuído para diminuir as caças às bruxas. Os ideais humanistas têm modelado a formação dos estados modernos e as leis, o direito no qual os estados assentam, promovem o raciocínio abstracto.

Outro motivo importante para hoje se viver num mundo menos violento é o facto de as pessoas serem mais inteligentes do que há 100 ou 500 anos. Se há algo que derrota os extremismos e a violência é a inteligência, a capacidade de raciocínio e a responsabilidade individual.Como comentaram McLuhan, Flusser, Innis e outros, uma das consequências da leitura é pensar pela própria cabeça. Ler incentiva a autonomia e ajuda a desenvolver um mundo mais pacífico.

A humanidade tem ganho três pontos no quociente de inteligência, em média, em cada década nos últimos milhares de anos. E isto, em boa parte, por causa da invenção da tipografia, da imprensa e da expansão da leitura, bem como dos progressos na educação e do maior cuidado no crescimento das crianças. Este indicador, proposto neozelandês James Flynn, conhecido como o efeito Flynn, diz-nos que se hoje escolhêssemos aleatoriamente um jovem de 15 anos e o fizéssemos viajar no tempo para 1917, há cem anos, muito provavelmente ele seria mais inteligente do que 98 por cento das pessoas.