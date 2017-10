Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As contas na geringonça

Está Jerónimo disposto a abdicar das benesses ao eleitorado do PCP?

Por Raul Vaz | 00:30

Foi preciso outra tragédia para o Governo acordar. E perceber que além de pessoas (funcionários públicos, pensionistas, desfavorecidos) e números (recorde no défice, saída de procedimento excessivo, regresso tranquilo aos mercados) há um país onde tudo isto coexiste.



E foi nesse país que morreram mais de 100 pessoas em incêndios em quatro meses, por incúria do Estado. Tempo em que, sabe-se agora, na primeira linha da cadeia de comando habitava uma ministra demissionária, contrariada, sem força ou convicção para saltar obstáculos.



Quatro meses em que o Governo distribuiu flores de lapela num país de feitos económicos nunca vistos. Foi preciso o Presidente da República impor realismo para que deveres anestesiados voltassem à Terra.



De repente, os feitos orçamentais já não são intocáveis, a folga tem outras prioridades. É um teste de monta para a geringonça. Jerónimo de Sousa perguntou a Costa se estava disposto a investir na floresta o mesmo que custou a solução do Banif.



Costa podia devolver a pergunta: está Jerónimo disposto a abdicar de parte das benesses ao eleitorado do PCP para salvar a floresta? A geringonça já provou a sua força nas reversões e distribuições. Enfrenta agora a sua falta de vocação para reformar o país.