As ‘dívidas-fantasma’ no Fisco

É fundamental que a justiça tributária atue sobre aqueles que devem, têm e não pagam.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 10.07.17

Os números do último relatório de combate à Fraude e Evasão Fiscal impressionaram. Em especial, o volume de impostos prescritos: 306,3 milhões de euros, mais do dobro do que em 2015. Não terá sido decerto esta a razão principal para o pedido de demissão do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, mas o resultado não é famoso.Como é que é possível que possam passar oito anos (prazo definido no artigo 48 da Lei Geral Tributária) sem o Fisco conseguir cobrar uma dívida? Mais, como é que é possível que não se encontre o devedor notificando-o para pagar. É que basta a citação do devedor para que o prazo da prescrição se interrompa. E hoje a citação é quase automática.A explicação parece ser muito mais complexa e menos transparente. A Inspeção Tributária tem objetivos a cumprir.Objetivos quantificados em termos de impostos detetados em falta. E por vezes basta uma revisão da matéria coletável em falta para que esses objetivos fiquem cumpridos.Não é, obviamente, uma prática generalizada, mas existem equipas de inspeção que fazem reavaliações a empresas já falidas, ou que sabem não terem bens para pagar nem administradores que se possam citar.São ‘dívidas-fantasma’, que crescem subitamente para cumprir objetivos, mas que só se materializam muitos anos depois, em relatórios como aquele que foi divulgado no início de julho.É fundamental que a Justiça tributária, tal como a Justiça em geral, seja célere e atue sobre aqueles que devem, têm e não pagam.O Partido Socialista (PS) não gosta de Helena Borges. Apesar de reconduzida pelo novo Governo, a diretora da Autoridade Tributária (ex-DGCI) é visada pelo partido de António Costa em várias ações administrativas.A 4 de maio, o PS interpôs duas ações no Tribunal Tributário de Lisboa contra Helena Borges, no valor de 175 mil euros.A 3 de julho foram mais sete. Sendo que, neste caso, a de maior valor (mais de 182 mil euros) é interposta contra a própria Autoridade Tributária. E as outras seis contra a sua diretora.É tempo de o Fisco e o PS se entenderem de uma vez por todas.A entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Montepio Geral está cada vez mais difícil. Queria um desconto no preço, mas com a OPA da mutualista sobre a Caixa Económica, o desconto desapareceu.No Conselho Leonino, quando falava Alexandre Patrício Gouveia sobre dificuldades do Sporting, Bruno de Carvalho garantiu: "Este ano, o orçamento do Sporting será igual ao do Benfica!"Santos Silva disse que Angola e Portugal eram como "irmãos siameses". Só que desavindos: a embaixada de Angola interpôs um processo no Tribunal Tributário de Lisboa contra o Fisco por impostos indevidamente cobrados.Já circulam rumores de que a falta de rondas no paiol de Tancos se ficou a dever ao concerto solidário com Pedrógão Grande, transmitido em simultâneo pelas três televisões em canal aberto a 27 de junho – o dia do roubo das armas.Toda a família do presidente do Partido Socialista, Carlos César, esteve presente no lançamento da candidatura de Fernando Medina à Câmara de Lisboa. Além de Carlos César, estiveram Horácio César (irmão) e a sua mulher, Patrocínio César, assessora do PS.