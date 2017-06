As jarras da maioria

Com esta concorrência política, à esquerda e à direita, António Costa tem hipóteses, em equilíbrio com o afetivo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de ser tão super-maioritário como o que se anuncia para Macron em França. O político dominante em Portugal é um tipo agarrado a projetos do mundo de anteontem que só pensa em tirar partido dos problemas e às vezes possui voracidade para a acumulação de riqueza, no mínimo de forma imoral. Joga com posições de força – manifestações de rua, greves, poder do capital ou influência estrangeira - e nunca na força de ideias portadoras de riqueza e justiça social.Com esta concorrência política, à esquerda e à direita, António Costa tem hipóteses, em equilíbrio com o afetivo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de ser tão super-maioritário como o que se anuncia para Macron em França.

Aos partidos do suporte parlamentar de esquerda de António Costa foge-lhes o pé para o chinelo. Bastou uma resposta inteligente do primeiro-ministro à questão da eventual maioria absoluta do Partido Socialista (PS), em próximas legislativas, para Catarina e Jerónimo desatinarem.Escapou-se-lhes logo o vocabulário político e não conseguiram dizer melhor do que, no Bloco de Esquerda (BE), "nós não servimos para jarras" e "ninguém pense que o PCP poderia funcionar como uma peninha do chapéu". Esta não é a terminologia de quem tem ideias políticas claras. Parece mais Trump.O tema maioria absoluta do PS goza, porém, de toda a pertinência. Escusa Catarina dizer que é ilógico porque a hipótese faz parte de todos os cenários desenhados pelas sondagens.O problema está em saber se o BE, e também o PCP, têm capacidade para participar na discussão política do futuro de Portugal ou entraram na solução Costa a pensar que, com o diabo, ainda tiravam o país do euro e da União Europeia para concretizar as suas utopias de estados monstros: instalar no mínimo um insustentável mastodonte de carências e, como ‘peninha’, uma ditadura à altura, em repressão e miséria, do centenário da revolução soviética de 1917.