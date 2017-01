As pós-sentenças

Não surpreende que pós-verdade tenha sido escolhida como a palavra do ano. É que, seja na política, no futebol, na economia, nas finanças, impera, cada vez mais, a convicção e o modo como cada grupo quer visualizar a realidade, em detrimento da proclamação de factos e de ideias e de opiniões neles fundadas.É óbvio que a Justiça não vai ficar imune à pós-verdade, e que, parangonadas convicções e efabulações, meses a fio, por tudo quanto faz opinião, no universo mediático que nos envolve, vai ser necessário enorme esclarecimento cultural, fidelidade à lei e muita disciplina mental, para que as decisões judiciais, as sentenças, não sejam, a breve trecho – e nalguns casos, já o foram – elos continuados e contínuos de uma nova categoria, a pós-verdade judiciária.Tudo isto assume superlativa gravidade quando a notoriedade deixou de ser, e bem, garantia de impunidade, e, por esse facto, parte significativa da realidade social, incluindo a política, a desportiva, a financeira, a artística, vai passar, com a conflitualidade que nela se manifesta, pela malha do crime e pelo espaço em que, sobre ele, é dada a última palavra – a sentença. Que não seja, também ela, uma pós-sentença.