As quinze noites

No ‘Pravda’ do Santiago Bernabéu, mais conhecido por ‘Marca’, já se escreve que "Cristiano Ronaldo traiu o Real Madrid", pelo que os dirigentes querem que ele viaje para Madrid logo que termine a Taça das Confederações para falar com Florentino Pérez.Sendo ponto assente que o clube não cede a chantagens, e que vê nos sinais do português a tentativa de forçar uma solução para os seus problemas fiscais, não será um encontro fácil.Tal como Scherazade contava todas as noites histórias ao sultão, mantendo-o em suspenso para adiar a sua execução, também Ronaldo tem mais um motivo para levar Portugal à vitória sobre o México, e demais adversários, até vencer a Taça das Confederações. Sempre serão 15 noites a adiar a conversa.