Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As vitórias

Uma vitória só é útil se conduzir à vitória no próximo jogo.

Por Rubina Berardo | 00:30

Circula uma ideia peregrina sobre as internas do PSD. Reza esta lenda que os militantes do PSD estariam amanhã perante a escolha ou do próximo líder ou do próximo candidato a primeiro-ministro.



Como se houvesse dois boletins de voto. Nada mais errado. Num partido como o PSD – o maior de Portugal e absolutamente central à saúde da nossa democracia – o melhor líder será sempre o melhor candidato a primeiro-ministro. De nada vale ganhar internamente se essa vitória não conquistar externamente.



Para além do considerável reconhecimento interno relativo à sua integridade e percurso político, as sondagens evidenciam o que todos sabemos: a esmagadora maioria dos portugueses considera que é Rui Rio quem reúne as melhores hipóteses para defrontar o Partido Socialista.



Em linguagem futebolística, uma vitória só é útil se conduzir à vitória no próximo jogo. E o próximo jogo de Rui Rio é para ganhar as legislativas de 2019.