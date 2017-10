Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As vitórias da organização

FPF é marca de referência e tornou-se modelo empresarial.

Por António Magalhães | 00:30

A s primeiras palavras de Fernando Santos depois da vitória sobre a Suíça e qualificação para o Mundial foram para a organização da FPF. O selecionador evocou a viagem a Andorra que, no seu entender, condicionava o sucesso conseguido dias depois na Luz. Pela primeira vez, uma seleção aterrou em Andorra, mas mais do que o incómodo que seria viajar muitos quilómetros de autocarro, o benefício que Santos pretendia retirar passava pela importância de abandonar aquele principado a tempo de poder treinar o mais rápido possível em Portugal. Tudo foi conseguido com a disponibilidade da Força Aérea, mas sobretudo graças à tal organização da FPF. E esse edifício tem um rosto e um líder: Fernando Gomes.





O presidente da FPF tem granjeado não apenas consenso e admiração mas sobretudo o reconhecimento de práticas onde o profissionalismo, o rigor e a competência se impõem. Atualmente, a FPF é uma marca de referência e um modelo empresarial que deveria servir de inspiração. É claro que Fernando Gomes tem vivido na abundância por via dos milhões angariados pela Seleção A (o contributo de Cristiano Ronaldo tem sido fundamental), mas seria muito cómodo fazer como o velho sovina Scrooge e preocupar-se mais em encher os cofres da federação do que em investir. A política felizmente tem sido diferente: o dinheiro ganho é dinheiro gasto no e para o futebol. Assim, tem sido possível continuar na senda das conquistas e estar melhor preparado para o pós-CR7.





Mundial para Messi? E para CR7, Cruyff, Zico…

O presidente da FIFA, Giani Infantino, defendeu que Messi deveria ganhar um Mundial, tal como Maradona. Subscrevo. E acho que Ronaldo também pode reclamar o mesmo direito. A verdade é que o futebol ficou em dívida com muitos outros génios como Puskas, Zico, Cruyff, Di Stefano...