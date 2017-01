Assalto à Europa

Mário Soares, o homem que levou Portugal à CEE, morreu no início de um ano que ameaça consumar as misérias anunciadas pela vitória de Donald Trump em 2016. Eleições na Holanda, Alemanha e França podem deixar de rastos o projeto europeu.Se o Brexit foi um sinal de alarme e um castigo merecido pelos abusos de poder da burocracia instalada em Bruxelas, as eleições deste ano podem levar ao poder partidos de direita capazes, não de reformar a UE que temos, mas sim de enterrar a democracia europeia, que tantos séculos levou a conquistar e a consolidar.Para tornar tudo mais sinistro, a Rússia de Putin, que ajudou Trump e tem financiado a Frente Nacional, está apostada em ajudar Marine Le Pen a vencer as presidenciais francesas de abril e maio, e Geert Wilders a chegar ao governo na Holanda, em março.E aposta ainda em comprometer Angela Merkel. A Alternativa para a Alemanha (AfD), que em 2016 já entrou nos parlamentos de dez dos 16 estados alemães, ameaça também eleger deputados para o Bundestag.O que isto representará, no país mais poderoso da Europa, é, por si só, caso para preocupar, mesmo que em França e Holanda o bom senso triunfe.