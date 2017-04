Assim se ganham campeonatos

Com muito mais dificuldade do que seria de esperar, o Benfica mantém a liderança da classificação da Liga, quando faltam seis jornadas para o final da competição. Do jogo de Moreira de Cónegos fica a ideia de que a equipa de encarnado está presa por arames. Os seus jogadores, boa parte dos seus jogadores, não estão soltos.Revelam picos de tensão que, no limite, levam a cometer disparates como o soco de Samaris a um adversário, numa versão mais requintada do bom e velho Canelas. Ou uma falta destemperada de Luisão, merecedora de cartão vermelho, que contou com a complacência do árbitro. Mesmo no jogo jogado, a águia revela-se nervosa. Mas o Benfica ganhou o jogo.Rui Vitória não poderia ter sido mais claro ao resumir de forma lapidar as misérias da exibição da sua equipa: "os campeonatos ganham-se com estes jogos". E esta é a verdade que conta. O Benfica joga mal, tem sorte, aqui e ali conta com deslizes de árbitros e de adversários, mas ganha (ou pelo menos não perde) e segue na frente da classificação do campeonato e na final da Taça de Portugal. O que leva a que se faça a estafada questão: se é assim quando a equipa está mal, então que acontece quando estiver bem?