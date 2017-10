Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Astronauta e salto de fé

Manoel de Oliveira e José Saramago só se tornaram quem foram após décadas de ‘trabalho normal’.

Por Leonardo Ralha | 00:53

A figura de cartão de José Rodrigues dos Santos vestido de astronauta, deixada em livrarias e locais onde também se vendem livros, tem uma terceira finalidade além de promover o segundo romance lançado este ano pelo jornalista e de servir de adereço para selfies de admiradores e detratores da sua obra. Também nos recorda que não é impossível ser um criador em part-time.



O exemplo do autor de best-sellers e rosto da RTP contrasta com o de duas figuras que marcaram a cultura portuguesa no final do século XX e início do século XXI.

Manoel de Oliveira e José Saramago só se tornaram quem foram, um no cinema e outro na literatura, após décadas de ‘trabalho normal’, a gerir negócios da família ou a ganhar sustento em diversos empregos.



Ambos deram o tardio salto de fé muito a tempo de deixarem marca, preferindo ser memoráveis a unânimes. Teriam conseguido o mesmo sem exclusividade?