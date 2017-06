Atacante de futuro

A Alemanha apresenta uma equipa B repleta de juventude mas também de talento, com jogadores apostados em tornarem-se no futuro da ‘Mannschaft’.À frente, os adeptos depositam esperanças em Timo Werner, atacante do RB Leipzig, de 21 anos e responsável pelo mesmo número de golos na última temporada, tentos que ajudaram a levar o clube ao segundo lugar da liga.Joachim Löw acredita no avançado. "Tem potencial. Semeia o caos nas defesas organizadas e precisamos de diferentes atacantes com diversas maneiras de jogar", afirmou o selecionador, que já pensa no atacante - a disputar o primeiro torneio com a seleção principal - como o futuro 9, o substituto de Klose, maior artilheiro dos Campeonatos do Mundo, com 16 golos.