Até sem cabeça

Desta vez não houve drama quando Cristiano Ronaldo saiu bem antes do apito final. Tudo para o capitão de Portugal estar descansado na meia-final da Taça das Confederações, quase garantida ao minuto 67, quando Portugal já vencia por 2-0.O primeiro até foi de Ronaldo, uma criança num onze com Pepe, Bruno Alves, Eliseu e Quaresma. Mas mais impressionante do que a cobrança do penálti foi o pontapé que deu quando as redes lhe devolveram a bola. Talvez tenha ido parar às bancadas, mas por vontade do madeirense havia mais um Sputnik no céu.Só faltou o cabeceamento certeiro. Dois foram parar às luvas do guarda-redes e um coube à barra. Mas num jogo que decorria em simultâneo com o México-Rússia nem foi preciso fazer contas de cabeça.