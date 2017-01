Por último, o legado fundamental de Soares está na luta pelos valores da democracia, da liberdade, do progresso e da justiça. Muitos hoje em dia têm-nos tanto por adquiridos que nem pensam que possam estar em risco. Mas basta conhecer um pouco da história, do País e da Europa, e olhar atentamente para o mundo que hoje nos rodeia, para facilmente percebermos que esta será de novo a luta fundamental.



Agora, serão as gerações do presente e do futuro a carregar as bandeiras da liberdade, da democracia, do progresso e da igualdade.



Até sempre, Mário Soares!



Desporto para todos

Começa hoje a 3ª edição das Olisipíadas. Até junho, esta festa, que permite o primeiro contacto com a prática desportiva às crianças entre os 5 e os 14 anos, vai mobilizar os clubes associativos de Lisboa.



Após duas edições que superaram todas as expectativas, as Olisipíadas vieram para ficar e são hoje uma marca mobilizadora que envolve todos os agentes desportivos da cidade.



A edição de 2016 juntou mais de 8300 jovens, em 90 eventos desportivos, realizados em 54 locais da cidade. Às 20 modalidade já existentes, e que vão do atletismo ao xadrez, do ténis de mesa à natação, junta-se agora o karaté.



Organizadas pela Câmara Municipal e pelas 24 freguesias da cidade, em parceria com os Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal, os clubes da cidade e agrupamentos escolares são uma peça das Olisipíadas. As inscrições para os jogos podem ser feitas até ao dia 15 do corrente mês nos meios disponíveis para o efeito: site, Juntas de Freguesia, clubes e escolas que colaboram na dinamização deste projeto.



ELEVADOR DA GLÓRIA

Cristiano e Fernando Santos

CR7 foi eleito nesta segunda-feira, e pela quarta vez, o melhor do Mundo da FIFA. Já não sobram palavras para o classificar. O seu lugar na História está assegurado. Às vezes parece que já só está a competir consigo mesmo. Parabéns também ao selecionador campeão e ao seu 3.º lugar.



Unidos sobre Almaraz

Da esquerda à direita, os deputados foram unânimes em aprovar a iniciativa dos Verdes de condenação da construção de resíduos nucleares na central de Almaraz, perto da fronteira com Portugal. Nem poderia ser de outra maneira: está em causa a lealdade entre países vizinhos.



Amália em Itália

Amália foi a grande voz do Fado que atravessou fronteiras e ganhou reconhecimento mundial. Acaba de sair em Portugal um triplo CD com gravações inéditas feitas ao vivo numa atuação em Itália nos anos 90. Mérito de Frederico Santiago, coordenador da edição discográfica crítica da fadista.



AQUI AO LADO

Nova abordagem internacional na ONU

António Guterres discursou pela primeira vez como secretário-geral da ONU perante o Conselho de Segurança.



Defendendo uma nova abordagem para prevenir futuros conflitos e o reforço da prevenção e da mediação política, anunciou uma série de medidas para agilizar os processos de decisão das Nações Unidas e retomar o papel mediador da organização.

Pertenço a uma geração que já cresceu em liberdade e numa democracia europeia e estabilizada. Nenhuma dessas realidades seria possível sem o contributo único e determinante de Mário Soares. É certo que não esteve sozinho, e Mário Soares seria, aliás, o primeiro a discordar dessa leitura simplista da História. Mas há pessoas que através da sua visão estratégica apontam os caminhos e que através da sua força mobilizam as energias para transformar o País. Mário Soares foi um desses raríssimos homens. Agora que fisicamente parte, só há uma forma de verdadeiramente estarmos à altura do tanto que nos deixou: honrar o seu legado e a sua memória.O legado de Soares é marcado, desde logo, pela sua enorme coragem. Toda a vida correu riscos na defesa daquilo em que acreditava, mesmo quando os custos para si e para os seus eram inimagináveis nos dias de hoje. Defendeu presos políticos, esteve preso por mais de 12 vezes, enfrentou a deportação e o exílio. Já em democracia, ficou sozinho contra o seu próprio partido, avançou para campanhas que pareciam impossíveis, e nunca hesitou em ser a voz solitária e incompreendida (quase sempre, aliás, por pouco tempo).O legado de Soares é claro: sem coragem não há luta, e só a luta permite a conquista. A segunda marca que Soares nos deixa é a da tolerância. Tolerância no sentido amplo e profundo, de quem entende como absolutamente naturais as diferenças de visão do mundo e que luta para que todas tenham lugar no espaço do Portugal democrático.Perseguido pela PIDE, Soares nunca mostrou rancor e empenhou-se em que elementos ligados ao anterior regime continuassem a dar o seu contributo para Portugal. Homem de esquerda, bateu-se contra as tentativas revolucionárias de excluir as correntes políticas mais à direita. Opositor firme à visão do PCP para o País, opôs-se às tentativas da extrema-direita de ilegalização dos comunistas após o 25 de Novembro. Assumidamente laico, Soares impediu que o processo revolucionário resvalasse para uma cisão com a Igreja Católica e empenhou-se no diálogo religioso.