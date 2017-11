Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Até tu, Brutus?'

Sonhem enquanto podem os angolanos e festejem enquanto podem os cidadãos do Zimbabwe.

Por Francisco J. Gonçalves | 00:30

É famosa a frase que Shakespeare atribuiu a Júlio César antes de morrer apunhalado por um grupo de senadores, ente eles o estimado filho adotivo Marcus Brutus. O lendário 'Até tu, Brutus!?' de César simboliza o fim trágico dos déspotas, mais tarde ou mais cedo traídos por aqueles com quem partilharam a mesa e algumas migalhas de poder.



Em África, José Eduardo dos Santos e, sobretudo, Robert Mugabe, exemplificam esta máxima, embora sejam, mais que déspotas benévolos, como César, ditadores mal intencionados. Um e outro vão desaparecer em breve no horizonte de uma História na qual não deixam saudades; um e outro arrastados por antigos aliados.



Virá depois, talvez, um poder igualmente corrupto, onde mudará apenas o estilo e os beneficiários em negociatas idênticas. Para mal dos pecados de angolanos e zimbabueanos, custa crer em amanhãs benévolos. Por isso, sonhem enquanto podem os angolanos e festejem enquanto podem os cidadãos do Zimbabwe, pois o novo dono do país, seja ele quem for, acabará por revelar uma faceta despótica, por vocação ou 'destino', ou não fosse África o vazadouro das mais torpes cobiças.