Acordemos! É tempo de a Escola se assumir, a Justiça atuar e os Pais serem responsabilizados. Diz-se que sempre existiu violência entre jovens. É verdade, mas não desculpa a nossa inação. A violência excessiva e cobarde de hoje traduz ausência de valores essenciais… falha total na educação.Acordemos! É tempo de a Escola se assumir, a Justiça atuar e os Pais serem responsabilizados.

Prosseguem as agressões de grupos de jovens sobre uma vítima que isolam, insultam, agridem violentamente, gozam e humilham, sem comiseração. Pouco importa como se designa este fenómeno, se Bulliyng, Violência Juvenil, Violência Escolar… importa que são jovens em alcateia que atacam outro jovem sozinho, por isso, incapaz de se defender.No mesmo dia em que através do Facebook se tornava pública a agressão a um jovem de 15 anos, em Almada, um outro, da mesma idade, foi esfaqueado, espancado e apedrejado por um grupo de 20 jovens numa emboscada preparada pela ex-namorada. Uma facada atingiu-o num pulmão.Há mais de 1300 ocorrências anuais. As cifras negras são inimagináveis. Estudos referem uma em cada 5 crianças/jovens envolvida neste tipo de situações.O Departamento de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE alerta para um número muito elevado a precisar de ajuda.