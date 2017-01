Autárquicas e oposição firme

2017: dar com uma mão e tirar com a outra

Novo ano e os portugueses já sentem as subidas dos preços. Nos transportes públicos, no gasóleo e na gasolina, nas portagens, na eletricidade, nas rendas, nas casas. Isto para não falar nos impostos indiretos, dos refrigerantes aos automóveis, que penalizam à vez.

O caso dos combustíveis é particularmente chocante, até porque incumpre uma promessa de neutralidade fiscal. O Governo argumentou que a baixa do preço do petróleo levava a uma perda de receita fiscal que seria necessário compensar, sem onerar o consumidor. Já foi mau percebermos que a vantagem ia parar não ao bolso do consumidor, mas aos cofres das Finanças, pior é constatar um ano depois que, no final, andamos a pagar bem mais: um depósito de 50 litros de gasóleo custa mais 11,1 euros e de gasolina mais 7,6 euros. Onde está a neutralidade fiscal? Foi um logro! O CDS já propôs a revisão semanal deste adicional do imposto e mesmo a sua eliminação. Continuaremos a insistir!



Ronaldo pela primeira vez melhor desportista

Pela primeira vez um futebolista foi eleito o melhor desportista do ano! E pela primeira vez foi um português a receber tal distinção. É uma distinção superlativa para Cristiano Ronaldo e um orgulho para Portugal. O nosso brilhantíssimo ano de 2016, com a vitória no campeonato europeu de futebol, em França, em julho, com o melhor jogador e com o melhor selecionador do Mundo, Fernando Santos, fica ainda mais brilhante e inesquecível!



Injustiça: quem não paga IRS não pode descontar passe

Metade dos portugueses não paga IRS por ter rendimentos abaixo do primeiro escalão. Logo, não pode deduzir o valor do IVA do passe social no IRS. Na prática, quem tem menos dinheiro acaba por ser penalizado em comparação com os que têm mais. O Governo anuncia e volta a anunciar a medida, mas não explica a injustiça que cria e de que forma a pretende ultrapassar. Onde está a redução das desigualdades?



Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia: efeito íman

As pessoas contemplam o rio a partir da cobertura do MAAT, ou apreciam o museu passando bem juntinho ao rio. Há 25 anos, quando regressava das aulas a pé, junto ao rio, viam- -se poucos carros e alguns pescadores. Hoje há sempre gente a correr, a caminhar, de bicicleta ou patins ou a descansar. O Museu da Eletricidade afirmou-se e agora o MAAT reforça a presença cultural e atrai mais gente. É bom!

Política pela positiva é o meu lema! Propor, construir soluções, sempre e em qualquer circunstância, porque existimos para a ação e não para estar de braços cruzados. Este ano de 2017 é especialmente desafiante: trabalhar intensamente para merecer a confiança dos lisboetas nas eleições autárquicas e ao mesmo tempo manter uma oposição firme e construtiva ao Governo das esquerdas unidas.Lisboa e as eleições autárquicas estarão no centro do meu trabalho, construindo as soluções que melhor sirvam os munícipes. No caso de Lisboa, afirmando, com paixão, em conjunto com os lisboetas, um programa que coloca as pessoas no centro da ação do município. Quero tornar a nossa capital numa cidade mais vivida por todos, mais habitada por todos – dos mais novos aos mais idosos -, mais acolhedora para todos, uma cidade mais limpa e onde nos deslocamos com facilidade.Uma cidade inclusiva, fervilhante de cultura e criação, aberta ao mundo, segura para quem nela vive, trabalha ou a visita. Uma cidade exemplar em sustentabilidade e qualidade de vida. Uma cidade que se afirma no contexto internacional e é um exemplo e um motor para o desenvolvimento do País.Ao mesmo tempo, mantemos a oposição ao Governo das esquerdas unidas numa abordagem sempre construtiva: onde se sublinha um erro ou má opção do Governo, evidencia-se um caminho alternativo, nem que seja de forma exemplificativa. Continuaremos no Parlamento a apresentar propostas concretas, da conciliação trabalho/família à economia, da saúde à educação, da habitação à fiscalidade.