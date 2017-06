Autodestruir com mails

"Esta mensagem vai autodestruir-se em dez segundos." Assim se ouvia em ‘Missão: Impossível’ antes de as gravações que davam conta do desafio seguinte pegarem fogo. A série é de 1966, mas não falta agora quem gostaria que tal método tivesse sido seguido pelo ex-árbitro Adão Mendes em vez do "AGORA APAGUE TUDO" escrito no mail enviado a Pedro Guerra, diretor de Conteúdos da Benfica TV.Com mensagens incapazes de ser mostradas em prestações televisivas semanais pelo diretor de Comunicação do FC Porto, não saberíamos aquilo que há muito é evidente: a hegemonia do Benfica no futebol nacional coincide com tratamento diferenciado de muitos árbitros e dirigentes.Embora os mails divulgados até agora revelem sobretudo um lambebotismo vergonhoso para com o "primeiro-ministro", tornando por ora improvável a perda de títulos e descida de divisão de que se fala, àqueles que aparecem nos mails pode apontar-se, no mínimo, terem posto em causa o trabalho de todos os treinadores e futebolistas ligados ao ‘tetra’.Sendo possível que alguns tenham destruído a verdade no futebol português, é inegável que os envolvidos nos mails autodestroem o mérito do Benfica.