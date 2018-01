Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azares de consoada!

Por Victor Bandarra | 00:30

Artur e Amado nunca entraram em jogos tipo Euromilhões, mas são dados a excentricidades e a bondades fora do comum. Artur, transmontano de mau feitio e coração grande, ganhou a pulso bons dinheiros no import-export. Amado, anarquista com cabedais de ilustre família portuense, herdou bens razoáveis e choruda conta bancária. Conhecem-se desde os tempos do liceu, no Porto. Entrados nos setenta, ostentam aparatosas barbas peito abaixo.



Pelo vestuário meio desleixado, ninguém lhes imagina as posses nem as solidariedades a que se entregam. Há muitos anos, em noite de gloriosa copofonia, decidiram ajudar meia dúzia de organizações de apoio a pobres e desvalidos, a começar pelos sem-abrigo do Grande Porto. Tudo dentro da maior discrição, sem aparatos nem entrevistas televisivas. Artur, cristão mais ou menos praticante, e Amado, agnóstico anticlerical, escolheram as suas instituições preferidas. E assim se dão ao luxo de manter relação de bem com a sua consciência.



Artur e Amado sustentam vícios de estimação: perdem-se por um bom vinho, exóticos petiscos e refinadas iguarias. Há uns anos, Amado espicaçou o amigo. "Nós aqui regalados e o pessoal da rua a levar com bacalhaus requentados e bolos-rei fora de prazo!" E assim decidiram que, nas noites de Consoada, haviam de repartir uma refeição, com tudo-a-que-se-tem-direito, com os sem-abrigo da zona. Este Natal, mais uma vez, os dois barbudos enfiam em grandes sacos os melhores queijos, enchidos de topo, opulentos doces conventuais e outros manjares.



E lá vão eles, arrastando os pés, metidos em grossos casacões, a caminho da ceia de Natal oferecida aos deserdados da sorte pela paróquia da freguesia. Pelo caminho, cruzam-se com o carro-patrulha da PSP, repleto de agentes imbuídos do melhor espírito natalício. Tomam-nos por dois sem-abrigo. "Pessoal! O jantar é mesmo aí à esquina. Bom Natal!" Artur agradece. Amado range os dentes. "Malandros! Reaccionários!" Abancados na longa mesa de madeira crua do salão paroquial, os dois amigos reúnem à sua volta meia dúzia de genuínos sem-abrigo; alguns deles profissionais da rua e do tinto carrascão.



Até que Amado retira discretamente uma garrafa do saco. Bruaá de apoio. "Ó morcão! Até trouxeste champanhe!" É o ruído seco da rolha a saltar que alerta a senhora caridosa que ajuda o padre da freguesia. Num gesto rápido, retira-lhe a garrafa das mãos e começa a lição de moral. "Não senhores! Aqui não há álcool! Isso é que vos destrói a vida!" Há protestos, fracos. Artur e Amado tentam um compromisso. "Vamos beber lá para fora!" A senhora arma um tom condescendente, enquanto despeja o líquido no lavatório. "Isto é uma zurrapa intragável!" E lá se vai cano abaixo um genuíno Moet & Chandon francês, o melhor ‘brut imperial’ da colheita.