Azeite, o eterno parente pobre

Produtores de vinho com notoriedade conseguem vender azeites com a sua marca.

Nas edições anteriores, o ‘Vinhos do Alentejo em Lisboa’ chamava-se ‘Azeites e Vinhos do Alentejo em Lisboa’. No evento que decorreu na semana passada, o azeite caiu. Desapareceu de cena. E nós temos pena.



O Alentejo é responsável – convém realçar o detalhe – por cerca de 75 por cento da produção nacional de azeite. Dos olivais tradicionais com Galega, Cordovil ou Verdeal aos olivais superintensivos com variedades estrangeiras, há de tudo da região. Por outro lado, muitos produtores de vinho – do bom vinho alentejano – têm apostado na criação de azeites com marca própria, alguns deles de grande categoria.



Se é certo que o negócio dos produtores é o vinho e não o azeite, eles sabem que os dois produtos da cultura mediterrânica caminham de mãos dadas. No Douro, os produtores sabem que vendem azeite por causa da notoriedade das suas marcas e, nalguns casos, vendem vinho por causa dos prémios que obtêm a nível internacional com os seus azeites.



Em edições anteriores, o evento que decorre no CCB tinha uma programação especial para o azeite. E isso fazia sentido num país em que o desconhecimento sobre a matéria é, infelizmente, enorme. Os consumidores passam pelo evento por causa do vinhos, é certo, mas aprendiam também alguma coisa sobre azeite.



O normal seria que, na programação paralela, se reforçassem as iniciativas de divulgação do azeite, em particular na sua ligação com a gastronomia. Se tal nunca tivesse sido feito, era como o outro. Lamentávamos e passávamos à frente.



Mas se tinham por hábito colocar o azeite na agenda, por que razão eliminarem-no da programação? Esperemos que regresse em 2018.