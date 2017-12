Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Balanço de 2017 com previsão de 2010

Também eu falei de um Encoberto: não o D. Sebastião mas o Sócrates que encobriram.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Todos os anos, por esta altura, consulto os meus arquivos para ver o que é que escrevi noutros anos, pela mesma altura. Naturalmente, anda tudo à volta do Natal e do Ano Novo. Um ano é dedicado ao anti-consumismo, com protestos contra o excesso de presentes; noutro é ao pró-consumismo, contra a maçada que são as pessoas que chateiam com o excesso de presentes.



Às vezes é um balanço do ano que passou; outras vezes são previsões para o ano que aí vem. Enfim, não sai muito deste registo pouco imaginativo de quem tem comido e bebido de mais e quer é deitar-se no sofá de uma forma que não pressione o estômago.



No garimpo deste ano descobri um texto de 2009 que, no espírito da época, resolvi partilhar. São previsões para 2010. Eis o destaque: "Em Portugal, ao longo do ano, José Sócrates vai ser envolvido em mais 11 ou 12 escândalos, aumentando assim para nove milhões o número de portugueses que participam em campanhas negras para o prejudicar.



O objectivo é que, até ao fim de 2010 (se a conjuntura o permitir), cada português colabore em pelo menos uma conspiração contra o primeiro-ministro. O chamado pleno emprego nas cabalas. Este aumento exponencial de campanhas negras contra o 1º Ministro vai deixar as empresas públicas ou ligadas ao Estado com dificuldade em encontrar meios de comunicação social que não levantem suspeitas sobre Sócrates, para lá poderem fazer publicidade à vontade."



Há 8 anos era este o estado da arte. E, também, o estado dos artistas. Mantêm-se. Se formos ver onde andam os que então se indignavam com a ‘campanha negra’, continuam a indignar-se com ‘campanhas negras’. Como se sentirá Vieira da Silva ao ser defendido pelos mesmos fanáticos, com os mesmos argumentos irritados que foram usados para defender Sócrates? Tão distraído que ele é, se calhar nem nota.



Não é para me gabar, mas sinto-me um bocadinho Bandarra. Também eu, nas minhas premonições, falei de um Encoberto: não o D. Sebastião escondido pelo nevoeiro, mas o Sócrates que Augusto Santos Silva, João Galamba e outros amiguinhos encobriram.



Por outro lado, ao contrário das Trovas, as minhas profecias, aquelas que fiz empanturrado e de ressaca em 2009, cumpriram-se, mesmo que em 2017. Se bem que, ao contrário do que é habitual neste tipo de previsões, que se querem exageradas, as minhas ficaram aquém da realidade.



José Sócrates foi implicado em bastante mais do que 11 ou 12 escândalos e revelou-se um burlão de muito maior coturno do que eu poderia inventar. É um vexame, quando a suposta imaginação prodigiosa do vaticinador é ultrapassada pela realidade. Achava eu que estava a praticar hipérbole, afinal era eufemismo.



Devia ter arriscado mais nos prognósticos. Devia ter acreditado mais em mim. E na vigarice de José Sócrates.



-----



Já agora: Tempestado - Abriguem-se! Cautela com a Bruno!

A partir do momento em que decidiram começar a dar nomes às tempestades, era inevitável termos uma transgénero. Nos EUA, onde começou a moda, ‘hurricane’ é uma palavra neutra. É indiferente ser Ana como Álvaro. Mas em português tempestade é um substantivo feminino. Daí ter vindo a Bruno.



Um estudo diz que pessoas levam mais a sério furacões com nomes masculinos, consideram-nos mais poderosos. Em Portugal vamos saber como reagem quando a tempestade é travesti. As pessoas protegem-se mais ou menos? E será que quando o vento sopra assobia o ‘I will survive’?



E mais: Science 4 You, Danger 4 Daddy

Quem se queixa do excesso de comida no Natal não tem filhos. Sim, ingeri o equivalente a um cardume médio de bacalhaus, mas ainda bem, porque só dia 29 tive tempo de voltar a comer. Os últimos dias foram passados a: montar a cidade dos Pinipons; fazer 21 pulseiras de missangas; interpretar 83 duetos da Luna no Sing Star da Playstation; queimar as pestanas (literalmente) com uma experiência química para fazer batons.



Por falar nisso, um pedido para a Science 4 You: ou fazem jogos mais simples, ou mudam o nome para Science 4 You, Danger 4 Daddy.



Só para terminar: Chiu! - Susceptibilidade para ter juízo

Trump ordenou que o Centro de Controlo de Doenças não use 7 palavras, entre elas ‘feto’ e ‘transgénero’, para não ofender susceptibilidades. Já em Inglaterra, o Governo havia sugerido que não se chamem ‘futuras mães’, mas sim ‘pessoas grávidas’, para, lá está, não ofender susceptibilidades. Na Austrália, a palavra vedada aos médicos é ‘obesidade’, quando tratam obesos. Há que substituí-la por algo que não ofenda susceptibilidades e, suponho, não dê fome.



O objectivo é recriar a realidade para não melindrar quem se ofende com ela.



Usa-se a linguagem para engenharia social. Se bem que, como a engenharia é uma actividade habitualmente masculina e este tipo de censura é feita pelos dois géneros, é melhor usar uma actividade praticada igualmente por ambos os sexos. Borrada. É isso: borrada social.