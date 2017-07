Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Balelas de todas as cores

"Há uns tempos houve um menino que morreu assim", sentenciava a avó Isaura sempre que lhe revelava planos urdidos com ajuda do excesso de imaginação e de tempo livre de que as crianças dos anos 70 já dispunham, mesmo sem internet, e só com um canal de televisão a preto e branco.

Por Leonardo Ralha | 00:31

A sentença de morte pronunciada pela minha avó paterna, estivesse ela a trabalhar na cozinha ou sentada na sala, a fazer as paciências com cartas que lhe ocupavam a melhor parte das tardes, aplicava-se a qualquer plano. Pintar a pele com tinta vermelha para ficar parecido com os índios dos westerns talvez fosse mesmo perigoso - não me custa reconhecê-lo à distância destes anos -, mas Isaura nivelava tudo pelo risco mais elevado. E fazia-o de forma tão convicta que ainda hoje, ao fazer isto ou aquilo, consigo ouvi-la a repetir, com expressão desapontada, "há uns tempos houve um menino que morreu assim".



Apesar do exagero gritante, faltam avós Isauras a repetir estes avisos às crianças e jovens de hoje. A Baleia Azul e as balelas de todas as cores, capazes de estragar vidas que ainda mal estão a começar, devem ser arpoadas por famílias que estejam presentes.