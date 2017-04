Ballet e karaté, uma dupla

Tal como os paizinhos dos palermas que se portaram mal em Torremolinos (coitadinhos), os vários porta-vozes do Benfica correram a desculpar o médio grego Samaris (coitado) pela agressão a Diego Ivo, no jogo com o Moreirense.A ideia é que o jogador do Benfica foi vítima de "provocação", o que parece desculpar o murro (a que vários jornais chamam "alegada agressão", com medinho) que dá no estômago de Diego Ivo e até a pisadela intencional em Alex Telles, do FC Porto, na semana anterior, na Luz.Depois do ballet extraordinário que Jonas executou para poder empurrar Nuno Espírito Santo (que já tentara agredir em Valência, como refere a imprensa espanhola), só um karateka como Samaris para animar as hostes, já que as faltas de Luisão raramente são assinaladas.