Banho só ao sábado

De que se estará à espera para lançar uma campanha de poupança de água?

Por Alexandre Pais | 00:30

Repetem-se na TV os alertas para o flagelo da seca. Há concelhos sem água, toneladas de peixes são retiradas das albufeiras e só o Alqueva garante o abastecimento por mais dois anos. E Lisboa? A persistir a falta de chuva, pouco faltará para que haja racionamento – como sucede em Roma.



Parece ser, aliás, o que esperam o Ministério do Ambiente e a Câmara da capital. O primeiro para fazer o que tarda: uma campanha nacional para a poupança de água. Não me adianta fechar a torneira ao lavar os dentes se outros insistem no esbanjamento. Quanto à CML, é chocante ver como jardins ervados e cheios de lixo são regados ao amanhecer.



Dos fogos e das eleições passámos ao Orçamento. E quanto à água? É que se o ministro continuar a dormir, em breve tomaremos banho só ao sábado. E com garrafões.