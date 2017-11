Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barbárie social

Vivemos uma barbárie social, uma ausência de valores.

Por Carlos Anjos | 00:30

Assistimos ontem a mais uma bárbara agressão, perpetrada por dois energúmenos que agridem um miúdo caído inanimado no chão, incapaz de se defender e de se proteger das agressões.



E agridem-no com pontapés na cabeça e na cara, agressões capazes de lhe tirarem a vida.



Felizmente, o jovem já teve alta. Aparentemente, foi tudo por causa de um hambúrguer. Fosse qual fosse o motivo, não existe nenhuma razão que justifique uma agressão daquele tipo, com aquela violência.



Só dois cobardes, depois do opositor estar no chão inanimado, continuariam a bater daquela forma. Que raio de sociedade e de pessoas estamos nós a criar?



Esta é uma pergunta à qual tenho dificuldade em responder. Vivemos numa sociedade onde o mal se banalizou.



Hoje pessoas aparentemente normais, de um momento para o outro, transfiguram-se e agridem de forma miserável. Tenho inclusive alguma dificuldade em classificar aqueles agressores como gente.



Não procedem como tal, nem parecem ter sentimentos de compaixão. Recuso-me também a classificá-los como animais, porque nenhum animal, sem motivo. Faria o que eles fizeram.



Vivemos uma barbárie social, uma ausência de valores, que parece não conseguirmos inverter.