Bas Dost sem pantominices

À revelia do compatriota Jeroen Dijsselbloem, o ministro das Finanças holandês que preside ao Eurogrupo e acusou os países do Sul da Europa de gastarem "tudo em bebidas e mulheres", o ponta de lança Bas Dost diz que está muito satisfeito por ter trocado a Alemanha por Portugal, recuperando a veia goleadora no Sporting .Quando faltam seis a oito jornadas nas maiores ligas europeias, Bas Dost lidera a corrida à Bota de Ouro, empatado com Messi, do Barcelona. Não é provável que fique à frente do argentino - e de outros grandes avançados -, mas tem feito aquilo que se pede a um avançado, e decerto conta repeti-lo esta noite, na ida do Sporting a Setúbal.De cada vez que marca, Bas Dost dirige-se ao colega que fez a assistência e abraça-o, do alto dos seus 196 centímetros, erguendo-o do relvado. De seguida abraça todos os outros, sem se esquecer, por vezes, de confortar adversários.Se o exemplo de Dijsselbloem mostra que nem todos os holandeses são bem formados, Bas Dost devolve-nos o futebol de esforço e de golos, sem a influência tóxica de dirigentes e comentadores, e sobretudo sem as pantominices de quem opta por agredir e ludibriar em vez de jogar.