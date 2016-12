Bastidores da política

Augusto Santos Silva bem pode aprender com o mundo do futebol. Já todos observámos, durante uma qualquer transmissão televisiva de um jogo, treinadores e futebolistas a diminuírem os decibéis e a taparem a boca com uma mão quando falam entre si, evitando situações que poderiam vir a ser comprometedoras.O ministro dos Negócios Estrangeiros e braço-direito da chefia de governo ignorou esta opção técnico-tática e, perante a presença das câmaras de televisão, pôs-se a jeito. Saiu mal na fotografia, ou melhor, na filmagem, e acabou a pedir desculpa aos parceiros sociais, pressionado pela indignação causada pela sua "feira de gado". No fim, ficámos todos a saber um pouco mais dos meandros da governação e daquilo que os políticos realmente pensam.Aliás, quanto a questões com animais, já o antigo ministro da Economia Manuel Pinho tinha feito os mais famosos ‘corninhos’ da política doméstica. A atitude valeu-lhe uma saída apressada do governo, pela porta dos fundos. E quem era ministro dos Assuntos Parlamentares? Aí está, Augusto Santos Silva, que na ocasião catalogou o gesto como "um excesso". Não aprendeu com a História. E isso costuma trazer dissabores.