Bater apenas porque sim

Honra lhe seja feita, o presidente dos Estados Unidos não vende gato por lebre. Nunca escondeu a sua impreparação e boçalidade, exteriorizadas porque um sistema eleitoral ‘sui generis’ permite eleger um candidato com menos dois milhões de votos do que o rival.Numa das suas últimas trapalhadas, terá aceitado milhões de dólares de governos estrangeiros pagos às suas empresas. Por isso mesmo, vai ser processado. Este é só mais um caso neste penoso caminho. A sua história escreve-se sozinha, mas…Mas temos de reconhecer um irritante excesso de zelo. Agora atiram-lhe pedras por ter cumprimentado um casal de noivos que escolheu fazer a boda num dos seus resorts. Kristen e Tucker casaram-se no fim de semana em Nova Jersey e isso não seria notícia caso o líder norte-americano não tivesse aparecido na boda para saudar os nubentes.Um gesto que logo mereceu lanças apontadas. Imaginemos a mesma situação protagonizada por Obama. Com toda a certeza ouviam-se aplausos, muitos, talvez até uma lágrima derramada pela sua humildade.Ao contrário, Trump é desancado por ter surgido num casamento para o qual não foi convidado. Calma. Bater sim, mas com seriedade.