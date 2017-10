BE: muitas câmaras, zero câmaras

Confirma-se: O Bloco de Esquerda teve muitas câmaras de TV a segui-lo na campanha eleitoral, em total desproporção com a sua representatividade.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

As autárquicas resultaram em claros vencedores e perdedores. Venceu o PS, subiram o CDS e as candidaturas independentes. Perderam o PSD, PCP e BE. Os painéis de comentadores, excepto Pedro Magalhães (RTP1), deixaram escapar a subida dos independentes.O desequilíbrio da cobertura televisiva da campanha do BE em relação aos maiores partidos autárquicos na campanha ficou à vista com os seus resultados: zero câmaras, uma dúzia de vereadores (0,6% do total), zero presidentes de junta em 3077.Finalmente, a Catalunha teve a atenção merecida no jornalismo televisivo, em especial na RTP. Autárquicas e futebol não a sumiram dos ecrãs. A importância do processo de independência merecia até correspondentes em permanência em Madrid e Barcelona.‘Visita Guiada’ (RTP2) continua um dos mais interessantes da produção nacional no operador do Estado. A apresentadora já controla o seu exibicionismo; o programa dá agora a conhecer com especialistas o património que não consta dos guias mediáticos.O que em Portugal pode parecer exagero — o presidente duma democracia em ‘afectos’ e selfies sem fim — ganhou um gosto especial em Luanda, onde se reuniram chefes de Estado carrancudos de ditaduras, pseudo-democracias e democracias autoritárias.O primeiro episódio duma novela é a sua montra, com muitos meios e apuro. Não aconteceu com ‘A Herdeira’ (TVI). Além da estafada separação duma criança rica à nascença, o arranque foi atabalhoado, mal montado, mal interpretado e confundiu línguas.-----Os generalistas tiveram domingo uma das mais baixas audiências de sempre. Nenhum programa chegou aos 10% de audiência, patamar que meia dúzia costuma alcançar. Das 20h às 24h, RTP1, SIC e TVI reuniram menos de metade dos espectadores. O interesse pelas autárquicas foi moderado pelos principais jogos de futebol do dia. Foram, ou são, as prioridades informativas dos espectadores.Terá sido por maldade? A SIC entregou ‘E Agora o que É que Eu Faço?’ a Bárbara Guimarães. Com o fracasso e fim do programa, essa é a pergunta que a própria fará a si mesma. Há apresentadores que promovem a confusão entre vida privada e vida mediática, para aparecerem mais e beneficiarem no ecrã e fora dele. Mas, surgindo situações complexas, sofrem as consequências da misturada.