Bem em cadeia

No arranque de um novo ano, entre balanços, objetivos e compromissos, é comum imputar a terceiros a responsabilidade pela concretização dos nossos anseios.Evoque-se a velha máxima de John F. Kennedy: "Não perguntes o que a tua pátria pode fazer por ti. Pergunta o que tu podes fazer por ela", a qual se pode transpor para o contexto local, para o nosso âmbito profissional ou até para a vivência familiar.Tantas e tantas vezes, perdemos a noção do impacto que pode ter a nossa mais ínfima ação e de que forma um gesto pode mudar a nossa vida e a dos outros.A abrir 2017, Portugal assistiu a uma demonstração coletiva deste princípio. A 7 de agosto, uma série de incêndios cortou o trânsito na A1, condenando milhares a suportarem um calor arrasador. Entre estes, estavam muitos Bracarenses que se dirigiam para Aveiro para assistir à final da Supertaça. Na ocasião, Paulo e Lucinda assumiram-se como os "heróis do dia" distribuindo garrafas de água pelos viajantes imobilizados. Poucos meses volvidos, descobriu- -se que ambos enfrentam difíceis situações pessoais, o que gerou uma enorme mobilização coletiva de apoio.E é esse exemplo que nos deve guiar, rumo a um ano melhor, feito de muitos gestos simples em cada dia.