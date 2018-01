Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bem-vindos ao século XX!

Santana é uma criatura dos media. não vive sem eles. Rui Rio tem um estilo e um discurso provincianos.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

O debate entre Rui Rio e Santana Lopes só interessou porque um deles será candidato a primeiro-ministro, como presidente do actual maior partido parlamentar. Quanto ao conteúdo, parecia termos voltado ao século XX. Falaram dum país qualquer que não parecia do nosso tempo. E falaram dum partido gerido, organizado e pensado como no século XX.



Santana é um lisboeta com amplíssima experiência em TV; até concorreu num reality show, que ganhou, levando o respectivo cheque; é um profissional sempre presente nos jornais, revistas, rádios, canais de TV. É uma criatura dos media. Não vive sem eles.



O que farei hoje para estar amanhã na ribalta? — deve ser esta a sua principal preocupação "política". Desenvolveu com inteligência uma forma de dizer coisas sem substância como se parecessem importantíssimas: fornece títulos aos media e estes adoram. Adoram-no, apesar de Santana não gostar particularmente dos media.



Recorre aos tribunais contra a liberdade de informar sobre ele. Quando primeiro-ministro, conseguiu em 2004 a demissão de Marcelo comentador da TVI. Leva a peito tudo o que vem nos media — porque são os media que lhe dão vida.



Rui Rio, entretanto, já saiu do Porto, mas o Porto ainda não saiu dele. Tem um estilo e um discurso um pouco provincianos. Habituado a lidar com as casas decimais da contabilidade, detém-se em miudezas. Como não gosta do jornalismo, não tem a experiência de Santana de aproveitá-lo em seu favor.



Santana levou o debate para onde quis: endrominou Rio. Da potencial audiência, a Santana só interessavam os 70 mil militantes do PSD, que são quem escolherá entre os dois.



Santana falou como se fosse para a claque do clube de futebol, Rio deixou-se arrastar, com uma ingenuidade que já não se aceita, tendo em conta a sua experiência. Terá sido ingénuo porque, como sempre manifestou desprezo pelo jornalismo enquanto autarca, não estudou as técnicas de comunicação que um político moderno deve conhecer.



O momento mais horrível aconteceu quando Rio falou do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República. Em vez de enaltecer o trabalho espectacular que têm desenvolvido para podermos ter, finalmente, uma Justiça independente dos corruptos da política, negócios e futebol, Rio atacou a Justiça independente, acusando-a das fugas de justiça e, de caminho, pondo em causa o direito constitucional dos jornalistas de divulgarem casos em segredo de justiça. Incrivelmente, Santana disse ámen à declaração de Rio.



Quanto ao que ambos querem para a Justiça e para a liberdade de informar, ficámos conversados: são ambos iguais ao PS de Sócrates e Costa.



A VER VAMOS

Ignóbil porcaria

Os partidos decidem, a RTP obedece

ARTP tem programas para agradar aos partidos todos, dado que são os partidos todos que decidem o futuro e os €€€ da RTP. Um desses programas chama-se ‘Parlamento’. Nele participam deputados. Mas desta vez quase todos os partidos não quiseram lá estar porque o tema era a ignóbil porcaria da lei do financiamento deles mesmos, à qual acrescentaram o ignóbil desrespeito pelos cidadãos e espectadores: recusaram esclarecer.



O PS disse que não ia ao programa. O PSD idem. O PCP idem. O BE idem. O PEV, habitual muleta do PCP, idem. Portanto, só o CDS estava disponível e talvez o PAN. A obrigação da RTP era fazer o programa com estes dois partidos e, se necessário, com cadeiras vazias, como disse o CDS.



Julgávamos nós que o programa era da RTP. Mas não: é dos partidos. A RTP fez mais um frete aos partidos maiores e mostrou de novo que quem lá manda é o poder político, não os directores que armam em anjinhos e se dizem independentes a toda a hora.



JÁ AGORA

Regressa o fascismo cultural da CIG

A Comissão para a Igualdade de Género (CIG) volta a atacar a liberdade de expressão. Odiou um artigo de José A. Saraiva no ‘Sol’ sobre mudança de sexo. Concorde-se ou não, o artigo era razoável e argumentado. É de loucos fascistas ver nele "instigação à prática de crimes".



Sob o "politicamente correcto" da CIG esconde-se o fascismo cultural.