Benfica a ceder terreno

A derrota do Benfica em Setúbal abre novas perspetivas na Liga em curso. Desde logo porque permite que a diferença entre o líder da classificação e o adversário mais direto, o FC Porto, seja anulável em apenas um jogo. E como os dois rivais ainda terão de jogar entre si, mal se distingue a vantagem mínima das águias.Um cenário que dá enorme alento aos dragões, pois desde ontem voltam a estar dependentes apenas dos próprios resultados, o que não sucedia desde a 8ª jornada. A dias de receber em casa o Sporting, este é um fator de motivação extra para os portistas. À distância, até os leões voltam a eriçar a juba.O resultado do Benfica, por outro lado, torna oficial a tese de que a equipa atravessa uma fase de tormenta. Está num ciclo de cinco partidas com apenas duas vitórias... e agora sem o treinador Rui Vitória no banco. Um handicap que indicia sintomas de intranquilidade na Luz.Com o FC Porto a morder os calcanhares, a nação encarnada dá por si a torcer secretamente por um bom resultado do Sporting no clássico do próximo sábado.O que não deixa de ser um excelente tópico de discussão para os fóruns habituais. Temos campeonato.