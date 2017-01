Benfica dobra a concorrência

A primeira volta do campeonato chega ao fim neste fim de semana com um líder destacado: o Benfica. Aconteça o que acontecer, a equipa da Luz dobra o meio da competição na frente da classificação com uma vantagem que nunca será inferior a três pontos. E que em cenário oposto, pode até chegar aos nove.A superioridade do Benfica tem sido uma imagem de marca da corrente época. É a única equipa portuguesa que está presente em todas as frentes de combate, perdoe-se a expressão bélica: Liga (líder isolado, como já se viu), Liga dos Campeões (oitavos de final), Taça de Portugal (quartos de final) e Taça da Liga (meias-finais). E já ganhou a Supertaça, logo no início da temporada. Um registo impecável.Aqui chegados, há que concluir que não se esperava um tão flagrante domínio à partida para esta época. É certo e sabido que o Benfica chega aqui alavancado por uma estrutura que permitiu ganhar os três anteriores campeonatos, o que desde logo é um turbo moralizador. E um aspirador de pressão. Mas não deixa de ser surpreendente assistir um tão claro domínio.Sem retirar mérito ao Benfica, convém todavia sublinhar que a concorrência está a desiludir. FC Porto e Sporting dão mostras de uma inconsistência estratégica que não augura nada de bom para as suas hostes, a curto prazo. Já ambos mostraram argumentos de peso, nesta época. Mas também já revelaram facetas dececionantes.A meio do campeonato, há um vencedor claro. Que todavia parece ter já percorrido bem mais do que metade do caminho.