Benfica: dois testes ao otimismo

Benfica foi superior ao rival no dérbi. Mas não lhe ganhou...

Por Mário Pereira | 00:30

O FC Porto saiu vencedor do dérbi entre Benfica e Sporting. Foi claramente à equipa de Sérgio Conceição que mais serviu o resultado do jogo da Luz. Desde logo porque se isolou na frente da classificação e abriu espaço em relação aos leões. Mas acima de tudo porque aumentou a largura do fosso que o separa do atual campeão nacional. Os cinco pontos de atraso dos encarnados não são, de todo, irrecuperáveis. Mas marcam desde já uma linha traçada no chão a tinta forte: de entre os três crónicos candidatos ao título, o Benfica é o único que não depende dos próprios resultados para chegar ao fim no primeiro lugar. Terá sempre de esperar por um deslize alheio, neste caso do FC Porto, para se chegar à frente.



Jorge Jesus, técnico do Sporting, disse, no final do jogo na Luz, que o resultado não foi bom para a sua equipa. Mas frisou logo a seguir que foi pior para o Benfica. É uma síntese perfeita. E por isso se estranha a forma tão, digamos, otimista, como o treinador Rui Vitória saiu da refrega. Porque uma coisa é certa: a sua equipa esteve bem, houve períodos em que esteve muito bem, dominou o jogo, merecia ganhá-lo, mas frente a um dos piores ‘Sportings’ da época, não foi além de um empate em casa. O Benfica tem agora dois jogos fora de portas, no campeonato. No terreno do Moreirense (duas vitórias seguidas e a subir de forma) e no recinto do Sp. Braga (nove triunfos nas últimas onze jornadas). Em uma semana, as águias terão dois testes para aferir se o otimismo que saiu do dérbi tem razão de ser