Benfica faz prova de vida

Depois do murro no estômago que foi a eliminação da Taça de Portugal a meio da semana (3-2 com o Rio Ave após prolongamento), a goleada em Tondela e a redenção do médio Pizzi souberam a broas na mesa de Natal.



O campeonato nacional regressa em 2018 e abre com um dérbi entre Benfica e Sporting (dia 3 de janeiro). Um programa aliciante no começo do ano. Boas-festas.

À vez, Sporting, Benfica e FC Porto ganharam os seus jogos na última jornada antes do Natal. Que também é a última do ano. Em Alvalade, o sabor da liderança, de forma isolada, durou 24 horas.A equipa treinada por Jorge Jesus chega a dezembro pujante, imbatida na Liga e a respirar confiança. O técnico pede reforços, como quem conta espingardas para as duras batalhas que aí vêm.O embalo do leão durou então um dia porque já ontem à noite o FC Porto voltou a mostrar serviço e recuperou o poleiro da classificação. De braço dado com o Sporting mas com essa pequena vantagem de ter melhor diferença entre golos marcados e sofridos.Detalhes que num campeonato renhido podem vir a valer ouro. Já o Benfica sai desta jornada e entra no período de festas com outro ânimo.