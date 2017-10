Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica não soube aproveitar

Cumprimentos em Alvalade como há muito não se via.

Por Mário Pereira | 03.10.17

Jonas mostrou cedo o caminho a seguir, com um grande golo marcado ao Marítimo no Funchal. Mas o resto da equipa não o acompanhou. Resultado: mais um jogo sem ganhar. E desta forma o Benfica mantém-se com essa incómoda etiqueta da crise colada na testa. Porque num clube que luta por títulos, não há outra forma de catalogar uma série de seis jogos consecutivos onde apenas cabe uma vitória. E um score agregado de seis golos marcados e 11 sofridos. Como teria sido importante para a equipa da Luz ganhar o seu jogo contra os insulares, um par de horas após os dois rivais diretos terem perdido ambos pontos. A pausa da Liga [para os trabalhos das seleções e Taça da Portugal] até seria encarada de outra forma. Desta maneira, tudo continua na mesma.



Por falar em tudo na mesma, foi isso mesmo que aconteceu na frente da classificação. Os dois da frente trocaram cumprimentos em Alvalade, como há muito não se via. Na tribuna presidencial primeiro [entre Bruno de Carvalho e Pinto da Costa], no relvado depois, no final do encontro também, com os treinadores em abraços. Era bom que fosse sempre assim. Mas sabemos que não há bem que sempre dure.