Bife do lombo

Numa cena de ‘Marcas de Guerra’, um soldado explica ao superior como precisa que ateste que esteve numa emboscada no Iraque para que possa receber tratamento para problemas neurocognitivos.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Enquanto humildemente o faz, o chefe pesquisa na net carne de churrasco de primeira para encomendar para as festarolas lá em casa, comentando que os "terroristas nunca ganharão a guerra porque não dispõem de tais comodidades". Também não se coíbe de ajuizar que o subordinado não será bem norte-americano pois nasceu em Samoa. Está tudo aqui: uma boa fatia do patriotismo americano desmaia ou logo a seguir ao balcão de alistamento ou assim que o soldado regressa diminuído. O filme de Jason Hall lá deixa escapar os mais de 20 suicídios de ex-combatentes por dia, revelando as pobres ou nenhumas condições assistenciais, mas é nessa eloquente sequência que condensa a terrífica ideia de que os radicais podem ter bombistas suicidas mas os EUA têm carne para canhão. A rodos, à distância de um clique e de primeira qualidade.