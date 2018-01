Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bilhetes mulheres e copos

Não é o adepto que pede bilhetes, mas o representante do Estado.

Por Ricardo Tavares | 00:30

Não sei se Mário Centeno violou o código de conduta criado pelo Governo por causa do futebol, nem se, diminuído na sua autoridade em matérias respeitantes ao Benfica, pedirá escusa nos litígios que envolvam o seu clube com o Fisco ou com Luís Filipe Vieira. Tenho a certeza que, eticamente, o pedido de bilhetes é reprovável e que a desculpa (razões de segurança) não fica atrás.



Centeno, que, decerto, nunca foi convidado para o camarote do seu clube enquanto procurava o canudo ou mesmo já depois de ser economista encartado, esqueceu-se que, agora, não é o adepto benfiquista que pede bilhetes, mas, sim, o representante do Estado. Centeno devia lembrar-se que, tal como os almoços, não há bilhetes grátis.



O bom senso naquele como no caso das viagens para ver a Seleção, que acabou com demissões no Governo, evitaria a criação de um código de conduta e a necessidade de os órgãos jurisdicionais da Federação de Futebol alterarem os regulamentos. Bastava aos conselheiros o bom senso de não pedir ou aceitar bilhetes, livrando-se de acusações de troca de favores.



Centeno, novo presidente do Eurogrupo, quer tornar este clube, conhecido pela opacidade, à semelhança do futebol português, mais transparente. Não pode, por isso, repetir o erro. Se for à bola, tem de pagar, até para que o Sr. Dijsselbloem não o acuse de ser mais um europeu do Sul a torrar o dinheiro em copos e mulheres.