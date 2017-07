Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boa para ver de longe

É de Leopoldo de Almeida, cujo nome nada dirá à maioria, a estátua de D. João I, bem como as esculturas do Padrão dos Descobrimentos, ambas em Lisboa.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Para aqui, o que nos interessa é a praça onde está o filho bastardo de D. Pedro I, a da Figueira, que depois do mercado, já há muito demolido, serve de monumental estacionamento à Baixa da capital portuguesa.



Em cima do parque de estacionamento subterrâneo, além da estátua equestre assente num passeio compacto de pedra, sem lugar a canteiro ou arbusto raquítico que seja, pousam agora além dos pombos - coitados, que esses não ocupam por muito tempo espaço -, táxis e tuk-tuks alinhados em filas, qual gatos à caça dos turistas que enchem esta Lisboa que já não é a de outrora.



Megalómanos até já pensaram em cobrir as velhas fachadas dos edifícios com 150 mil azulejos de Daciano da Costa, mas desconhece-se para onde terá ido a ideia mais os respetivos azulejos.



Resta-nos este espírito tão português de quem já há alguns anos assim pensou e assim o fez - empurrou D. João I para o enfiamento da rua da Prata para que pudesse ser visto, mas do Terreiro do Paço.