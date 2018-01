Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boa semana

Por Carlos Anjos | 00:30

Foi uma semana muito boa para o Sporting. Desportivamente, porque ganhou com brilhantismo ao Marítimo para a Liga e três dias depois, num jogo de serviços mínimos, conseguiu apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal.



Quase em simultâneo, Bruno de Carvalho anunciou o reforço do plantel com a chegada de três jogadores de quem se espera que possam ajudar o plantel, dando mais opções a Jorge Jesus na gestão do mesmo.



Uma semana tranquila no reino do Leão. Paralelamente, continua a vergonha dos emails, com a divulgação pública de criação de blogs, onde a informação a publicar seria não para elevar e glorificar o Benfica, mas sim, para descredibilizar os rivais. Uma espécie de recurso a "Fake News" para desacreditar os rivais.



A ser verdade, estamos perante uma estratégia sujinha, indigna de pessoas de bem. Uma vergonha.